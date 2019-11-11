В Совфеде назвали повлиявшую на госпереворот в Боливии страну

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что государственный переворот в Боливии произошел под влиянием США, передает «Интерфакс».

По словам Джабарова, с его субъективной точки зрения, произошедший там госпереворот произошел «не без давления и не без влияния американцев».

Он считает, что сейчас ситуация в стране полностью дестабилизирована.

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