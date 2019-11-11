На семинаре для вице-губернаторов обсуждалась система мониторинга «Инцидент-менеджмент»

Вице-губернаторам российских регионов дали установку на то, что новый стиль работы глав субъектов РФ должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» по итогам прошедшего в конце прошлой недели семинара для вице-губернатором.

Как говорит присутствовавший на мероприятии чиновник: «Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа «обещалкиных», не работает «было-будет», работает «было-стало-будет». Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность. В первую очередь нужно заниматься тем, что можно быстро исправить».

По словам источника издания, обсуждалась система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать негативные сообщения в соцсетях: «Будет снижаться срок ответа на сообщения, в идеале нужно, чтобы это работало, как в корпоративном секторе — чтобы сразу отвечали на сообщения, а не через год. Как хороший пример приводилась работа администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Башкирии Радия Хабирова».

Также по словам чиновника, после выборов нужно продолжать внедрять лучшие региональные практики, которые тоже обсуждали на семинаре: «Это и прямые линии, и личный контроль, и отказ от излишеств. К выборам внедрялись новые практики, например, связанные с благоустройством или здравоохранением, их нужно продолжать, поскольку иначе избранным губернаторам можно резко просесть из-за эффекта завышенных ожиданий».