Самолет главы Боливии заметили взлетающим после его объявления об отставке
Самолет президента Боливии Эво Моралеса заметили взлетающим на ВПП в Боливии. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на местные СМИ.
Как утверждается, пилоты самолета Моралеса запросили разрешения у нескольких стран на пролет через их территорию, но получили отказ.
Однако самолет все равно вылетел и приземлился в аэропорту города Чиморе.
До этого Моралес заявил в прямом эфире об отставке. Он сказал, что вернется в тропики Кочабамбы, и поблагодарил своих товарищей по команде, которые «никогда» не покидали его.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет.
20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. Почти 400 человек пострадали в Боливии только за три недели протестов. Моралес говорил, что требование оппозицией его отставки неконституционно, незаконно и является попыткой государственного переворота.
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