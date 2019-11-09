Сына Байдена хотят вызвать для дачи показаний по делу об импичменте Трампа

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Представители республиканской партии подготовили список свидетелей, которых хотят вызвать вызвать на открытые слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Возглавляет список республиканцев Хантер Байден, сын бывшего вице-президента страны Джо Байдена, так как он является ключевой фигурой украинского скандала. Также планируется вызвать партнера Байдена-младшего по бизнесу Дэвона Арчера, который также являлся членом совета директоров компании Burisma.

Кроме того, республиканцы намерены вызвать на открытое слушание анонимного информатора, сообщившего подробности о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, и несколько других анонимных источников, указанных информатором в жалобе.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, какие из предложенных свидетелей будут одобрены председателем Комитета по разведке Адамом Шиффом и демократами.

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