ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Согласно резолюции, в том числе государствам рекомендуется принимать меры по предотвращению пересмотров итогов Второй мировой войны и отрицанию преступлений, совершенных в годы этой войны.

Как стало известно, за резолюцию свои голоса отдали 121 страны. При этом 55 государств воздержались.

Отмечается, что против данного документа выступили только США и Украина.

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