Захарова отреагировала на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом она написала в своем Facebook.

Как известно, Макрон ранее заявил, что НАТО пребывает в коматозном состоянии, так как координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

По мнению дипломата, такие слова французского лидера являются «золотыми». Дипломат также отнесла их к правдивым и отражающим суть.

«Чёткое определение нынешнего состояния НАТО. Одно но (хотя их больше): как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? XX век — две мировые. XIX и далее в глубь веков — бесконечные локальные войны и «экспорт идеологии» на острие мечей и копий», — написала Захарова.

Она добавила, что процессы, берущие свое начало в «пунктах Вудро Вильсона», развившиеся после Второй мировой войны «в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы» позволили решить главную задачу, которая заключалась в прекращении «бесконечных европейских раздоров».

При этом Захарова отметила, что эти процессы способствовали появлению нынешнего «кризиса идентичности и развития».

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