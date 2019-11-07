В Госдуме высоко оценили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Об этом информирует RT.

Он сказал, что эти слава очень важны, потому что они символизируют начало признания Европой тех политических обстоятельств, которые сложились еще некоторое время назад.

По его мнению, НАТО никогда не гарантировало Европе полную защищенность, а альянс лишь служит инструментом для подчинения европейской политики интересам США.

Депутат добавил, что действия Трампа на посту президента сделали очевидными деятельность и цели США.

«По сути, он стал требовать от европейских держав в определенном смысле признания своей вассальной воли и повышения вложений в бюджет альянса. В данной ситуации такое очень отрезвляет», — сказал Новиков.

В заключении, он назвал оценку Макрона крайне объективной.

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