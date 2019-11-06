Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне. Об этом сообщает Welt.
По его словам, западные страны и их СМИ хвастались этим.
Горбачев подчеркнул, что Россия сделала «так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений».
Он отметил, что в то время Запад не думал о том, как это может повлиять на отношения с Москвой в будущем.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом
— Горбачев призвал критически отнестись к планам Трампа по ДРСМД