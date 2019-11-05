Песков затруднился ответить, почему Путин вступил в комсомол в 20 лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, почему глава государства Владимир Путин вступил в комсомол лишь в 20 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, ранее никто не делал сравнительный анализ того, кто во сколько лет вступал в партию. В связи с этим сложно объяснить обстоятельства с возрастом российского лидера.

По мнению журналистов, если исходить из этой позиции, то Путин вступил в КГБ не будучи членом комсомола.

«Не фокусировали на это внимание», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, «это может быть ошибка, а, возможно, и правда».