Медведев отреагировал на высказывание Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны, передает РЕН ТВ.

Ранее Лукашенко в интервью одному из казахстанских СМИ заявил, что Белоруссия и Казахстан были вынуждены принимать участие в чужих войнах.

На что глава российского правительства сказал, что во время войны 1812 года, а также в Первую мировую и Великую Отечественную войны люди защищали «свою землю от захватчиков».

«Наши отцы и деды защищали свою землю. Это не участие в чужих войнах», — пояснил Медведев.

Он призвал белорусского лидера не бросать тень на подвиг предков, проживавших на территории современной России или Белоруссии.

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