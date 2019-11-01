МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу. Об этом он сказал во время пресс-конференции кабмина в YouTube.

В качестве аргумента он привел обстрелы Петровского, которые якобы совершают российские военные. Именно в этом месте должно состояться разведение сил и средств.

По его словам, украинская сторона выполнила договоренности по «формуле Штайнмайера». Осталось только провести отвод в Петровском, но Россия мешает.

«Одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей», — намекнул Пристайко.

Заключая, он сказал, что возможность встречи в «нормандском формате» зависит от России.

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