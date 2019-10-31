Зеленский отрицательно оценил решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский оценил решение Датского энергетического агентства о разрешении строительства в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует RT.

По его мнению, такое развитие событий усиливает Россию и ослабляет Европу, в связи с чем Зеленский назвал данный вопрос геополитическим.

Согласно его словам, он и правительство Украины «были готовы к такому решению».

При этом Зеленский добавил, что если бы мог влиять на итоговое решение, то тогда Дания строительство не подтвердила бы.

До этого Салливан надеется на провал России в реализации «Северного потока – 2».