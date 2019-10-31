Обнародована характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга продемонстрировали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на президента России Владимира Путина. Документ показал портал 78.ru.

В документе, говорится, что Путин входил в комсомольскую организацию Управления КГБ с 1975 года. Он проявил себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень», — написано в документе.

Отмечается, что помимо основной деятельности он также отвечал за организационную и спортивную работу. Он стал мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо.

Подчеркивается завоеванным им авторитет среди товарищей по работе.

Уточняется, что фотографии характеристики Путина и других политических фигур показаны на выставке в Санкт-Петербурге.