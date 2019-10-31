Директора по РФ Совета национальной безопасности Белого дома уволят

Старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Тим Моррисон уходит с должности. Об этом сообщает NPR со ссылкой на источники.

Как отмечается Моррисон практически сразу заявил об уходе после дачи показаний по процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа в конгрессе.

Планируется, что чиновник покинет свой пост в ближайшее время.

На его место, как отмечают источники, придет зампомощника госсекретаря по Ираку и Ирану Эндрю Пик.

Моррисон — ключевая фигура в расследовании Палаты демократов о том, оказал ли Трамп давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении политического конкурента.