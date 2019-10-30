Лидер либерал-демократов намерена сменить Джонсона и остановить Brexit

Лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон заявила о своем намерении бороться в парламентских выборах за пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Она также выразила свое намерение остановить проведение выхода Великобритании из состава Евросоюза, отметив, что отмена Brexit — «первое, что необходимо сделать», чтобы страна могла двигаться вперед.

Суинсон добавила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «идет на выборы с плохой сделкой по Brexit», которая, по ее мнению, вредит экономике страны, системе здравоохранения, а также ухудшает права трудящихся.

Лидер Либерально-демократической партии напомнила, что участвующий в выборах лидером оппозиционных лейбористов Джереми Корбином также поддерживает сделку по выходу из ЕС.

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