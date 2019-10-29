Президент Кубы пообещал Путину приехать на празднование 75-летия Победы

Глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сказал российскому президенту Владимиру Путину, что приедет в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Бермудеса пригласил в российскую столицу Путин во время встречи. Лидер Кубы поблагодарил его за приглашение и согласился приехать.

Он признался, что это его первая поезда в Европу со временем избрания и обрадовался.

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