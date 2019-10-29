МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на нормандском саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире украинских СМИ.

Пристайко упомянул, что лидеры двух государств уже трижды общались по телефону, но еще не виделись.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одна из сторон «нормандской четверки» изменила свою позицию, из-за чего подготовка к саммиту оказалась невозможной.

По заявлению Зеленского, украинская сторона выполнила свою часть обязательств по восстановлению работы «нормандской четверки» и ожидает проведения саммита в ближайшее время.

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