МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на нормандском саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире украинских СМИ.
Пристайко упомянул, что лидеры двух государств уже трижды общались по телефону, но еще не виделись.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одна из сторон «нормандской четверки» изменила свою позицию, из-за чего подготовка к саммиту оказалась невозможной.
По заявлению Зеленского, украинская сторона выполнила свою часть обязательств по восстановлению работы «нормандской четверки» и ожидает проведения саммита в ближайшее время.
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