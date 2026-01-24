Размер шрифта
В ЦБ объяснили, почему ключевую ставку необходимо снижать осторожно

Заботкин: резкое снижение ключевой ставки разгонит инфляцию
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил, почему ключевую ставку необходимо снижать осторожно. Его слова передает РИА Новости.

По словам Заботкина, производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса.

«Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв — то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать — но должен расти сдержанным темпом. Поэтому и требуется осторожность в снижении ключевой ставки», — пояснил эксперт.

Накануне руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что переговоры США и России стали импульсом для роста рубля.

По словам эксперта, основным фактором валютных колебаний является высокая ключевая ставка и профицит баланса внешней торговли, который наблюдается в условиях сокращения импорта. На этом фоне власти возобновили продажи валюты из резервов, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Ранее стало известно, какой курс выгоден для бюджета в 2026 году.
 
