Путин просил Эрдогана закрыть карту от журналистов

Президент России Владимир Путин попросил закрыть от журналистов карты в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Видео было показано в программе «Москва. Кремль. Путин».

На кадрах, показанных в программе, во время встречи один на один Путин через переводчика просит Эрдогана закрыть от журналистов папку, из которой виднеется карта, которую принес с собой президент Турции на переговоры по Сирии.

«Я хочу, чтобы видели. Пусть видят, сколько мы работаем», — ответил Эрдоган.

Переговоры двух лидеров в Сочи проходили 22 октября.