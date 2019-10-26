Путин обсудил с Макроном переговоры с Турцией в Сочи
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил с ним текущую повестку, передает РИА «Новости».
В частности, он информировал Макрона о содержании российско-турецких переговоров, прошедших в Сочи.
В свою очередь Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности.
Он выразил мнение, что договоренности будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом.
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