Путин обсудил с Макроном переговоры с Турцией в Сочи

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил с ним текущую повестку, передает РИА «Новости».

В частности, он информировал Макрона о содержании российско-турецких переговоров, прошедших в Сочи.

В свою очередь Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности.

Он выразил мнение, что договоренности будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом.

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