Сенатор США планирует представить резолюцию против импичмента Трампа
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Республиканец Линдси Грэм заявил, что планирует представить в сенате США резолюцию, в которой будут представлены упущениях, которые были выявлены при проведении процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, процесс импичмента Трампа является «секретным» и не соответствует законодательству».
Грэм считает, что республиканцы имеют ограничения доступа к такому, по его мнению, «топорному процессу».
Он отмечает, что проведение данной процедуры в таком виде опасно «для института президентства и нашей страны».