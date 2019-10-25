Сенатор США планирует представить резолюцию против импичмента Трампа

Республиканец Линдси Грэм заявил, что планирует представить в сенате США резолюцию, в которой будут представлены упущениях, которые были выявлены при проведении процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, процесс импичмента Трампа является «секретным» и не соответствует законодательству».

Грэм считает, что республиканцы имеют ограничения доступа к такому, по его мнению, «топорному процессу».

Он отмечает, что проведение данной процедуры в таком виде опасно «для института президентства и нашей страны».