Журналисты уличили Зеленского в манипулировании фактами

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Журналисты нашли ряд нестыковок в ответах президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве. Фактчекинг провели журналисты издания «Лига.net».

Подсчитано, что Зеленский за 14 часов разговора привел всего 14 фактических утверждений, подкрепленных фактами и цифрами. Из них 6 содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными, отмечает издание.

Так, украинский лидер утверждал, что США ввели санкции против «Северного потока — 2». На самом деле пока их одобрили только в комитете американского сената. Также президент заявил, что Дания поддержала украинскую сторону в вопросе строительства газопровода. На самом деле Дания пока воздерживается от окончательного ответа.

Кроме того, Зеленский заявил, что около 90% украинцев хотят закончить войну. Однако статистику по этому вопросу журналистам найти не удалось.

«Правду Зеленский в основном говорил, когда речь шла о международной политике», — говорится в материале.

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