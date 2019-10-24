Кремль назвал цель присутствия России в Сирии

Российская Федерация и ее президент Владимир Путин преследуют в Сирии единственную цель — способствовать политическому урегулированию, целостности и суверенитета САР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля также ответил на заявление американской стороны о том, что Турции и другим странам нужно быть осторожными при заключении соглашений с Россией по Сирии.

«Во-первых, это не сделки, это меморандум о взаимопонимании, который был между президентами двух стран (РФ и Турции - ред.), который был согласован после переговоров», — подчеркнул Песков.

Далее он напомнил о курдах, которые, по его словам, не склонны доверять обещаниям своих бывших американских союзников.

Песков отметил, что нужно ориентироваться на реальность.

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