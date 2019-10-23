Путин пообещал поддержку Судану

Российский президент Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом заявил, что РФ будет оказывать поддержку для нормализации внутриполитической ситуации в Судане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, РФ продолжит настаивать на том, чтобы подходы международного сообщества к суданской проблеме носили объективный характер.

«Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации», — сказал Путин.

Он добавил, что Судан относится к числу давних надежных партнеров России и отметил, что в стране происходят важнейшие внутриполитические процессы — формирование верховного совета и создание переходного правительства.

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