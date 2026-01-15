Врач рассказал, сколько должен отдыхать человек

Врач Коваленко: работникам офисов необходим отдых от двух до трех часов в день

При умственном труде человеку требуется отдых от двух до трех часов в день, а при физическом — от одного до двух часов в день. Об этом сообщил РИА Новости врач Сеченовского университета Алексей Коваленко.

«Если человек, например, работает в офисе, и у него превалирует умственная деятельность, то в течение дня — это два-три часа отдыха», — сказал он, подчеркивая, что речь идет о совокупном факторе.

В свою очередь, руководителям в особенно активные периоды может потребоваться от трех до четырех часов отдыха в день, добавил врач.

При этом, по словам Коваленко, работники физического труда нуждаются в значительно меньшем количестве времени на восстановление — от одного до двух часов в день. Это связано с тем, что мышцы человека способны дольше работать эффективнее, чем его центральная нервная система.

До этого врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла миф о том, что умственный труд требует больше калорий, чем физический.

По ее словам, когда человек сидит и работает за компьютером или, например, за книгой, то в час организму требуется всего лишь 50-75 ккал. В то же время при физической нагрузке, например ходьбе быстрым шагом со скоростью 5 км/ч, организм потребляет примерно 250 ккал в час.

Ранее психолог посоветовала входить в рабочий режим после Нового года плавно.