Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Врач рассказал, сколько должен отдыхать человек

Врач Коваленко: работникам офисов необходим отдых от двух до трех часов в день
Shutterstock

При умственном труде человеку требуется отдых от двух до трех часов в день, а при физическом — от одного до двух часов в день. Об этом сообщил РИА Новости врач Сеченовского университета Алексей Коваленко.

«Если человек, например, работает в офисе, и у него превалирует умственная деятельность, то в течение дня — это два-три часа отдыха», — сказал он, подчеркивая, что речь идет о совокупном факторе.

В свою очередь, руководителям в особенно активные периоды может потребоваться от трех до четырех часов отдыха в день, добавил врач.

При этом, по словам Коваленко, работники физического труда нуждаются в значительно меньшем количестве времени на восстановление — от одного до двух часов в день. Это связано с тем, что мышцы человека способны дольше работать эффективнее, чем его центральная нервная система.

До этого врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла миф о том, что умственный труд требует больше калорий, чем физический.

По ее словам, когда человек сидит и работает за компьютером или, например, за книгой, то в час организму требуется всего лишь 50-75 ккал. В то же время при физической нагрузке, например ходьбе быстрым шагом со скоростью 5 км/ч, организм потребляет примерно 250 ккал в час.

Ранее психолог посоветовала входить в рабочий режим после Нового года плавно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624709_rnd_9",
    "video_id": "record::ca988c74-745f-4019-b8f6-80f184777fed"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+