Россиянам рассказали, что в сильную непогоду можно не работать

ФНПР: в экстремальных условиях россияне имеют право не выходить на работу
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россияне имеют право не выходить на работу во время чрезвычайных ситуаций, таких как снежные бури, пожары, землетрясения, наводнения. Об этом РИА Новости рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

Он отметил, что чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями и сильной непогодой, дают возможность людям, не участвующим в ликвидации их последствий, не выходить на работу. При этом работодателя необходимо уведомить о невыходе на работу.

Безюков пояснил, что работник может подтвердить наличие неблагоприятной, опасной или чрезвычайной ситуации с помощью информации от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций города, а также публикаций в СМИ.

Он отметил, что не все работодатели с этим согласны, кроме того, трудовое законодательство не даёт чёткого определения понятия «уважительной причины» для отсутствия на рабочем месте, но суды встают на сторону работника и не позволяют работодателю уволить его за прогул.

14 января сильная метель в Петропавловске-Камчатском привела к тому, что пациентов приходится возить на санках.

Ранее на Камчатке из-за циклона отменили движение транспорта. 

