Стало известно, сколько концертов запланировано у Долиной на первое полугодие

На первое полугодие 2026 года у певицы Ларисы Долиной запланировано семь концертов. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое выступление должно состояться в московском баре Petter 27 января, там она выйдет на сцену с коллективом «Долина Band». Цены на мероприятие варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

25 февраля Долина должна была выступить в в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, но большой сольный концерт перенесли на 15 ноября.

1 марта певица должна выступить в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый билет стоит 5 тыс. рублей, место за столиком — от 6 до 15 тысяч.

6 марта в Московском международном доме музыки должен состоятся концерт «Юбилей на бис», но СМИ сообщали, что концерт отменен. По словам представителя певицы Сергея Пудовкина, изменений по мероприятию нет.

10 марта Долина должна выступить в рамках концерта 100-летию народного артиста России, композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце.

В середине марта у певицы запланировано выступление на XXVI Международном фестивале «Триумф джаза» с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Также в графике Долиной запланировано еще два сольных концерта в баре Petter - 26 марта и 25 мая.

До этого музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что Лариса Долина может поставить на паузу концертную деятельность после переноса сольного концерта с февраля на ноябрь 2026 года. Он отметил, что на данный момент судьба этого шоу находится в подвешенном состоянии.

