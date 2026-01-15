Размер шрифта
Потраченные на создание российской виагры средства из бюджета не принесли результата

СП: на создание отечественной виагры неэффективно потратили 2,4 млрд рублей
Ведущаяся в течение 10 лет разработка отечественного лекарства от импотенции обошлась российскому бюджету в 2,4 млрд рублей, но не принесла результата. Об этом, ссылаясь на доклад Счетной палаты РФ, сообщает газета «Известия».

Речь идет о проекте изучения природных свойств мускуса кабарги и разработки на его основе новых препаратов. В соответствии с ним, в Горно-Алтайске планировалось построить питомник для разведения и содержания животных в Горно-Алтайске и лабораторию в Красногорском районе.

Оба объекта должны были начать работу в 2020 году, однако сроки постоянно переносились. Питомник был введен в эксплуатацию только в июне 2024 года, а лабораторию до сих не построена. При этом на разработку и клинические исследования препарата от эректильной дисфункции «Мускулив» из федерального бюджета направили около 1 млрд рублей. Всего же на проект, включая строительство питомника и лаборатории, а также содержание кабарги, с 2016 года выделили 2,4 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку.

По итогам проверки Счетная палата направила президенту России и в Генеральную прокуратуру доклад, в котором констатируется неэффективное расходование средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Счетная палата нашла нарушения при строительстве дороги Владивостокпорт Восточный.

Ранее в России выявили нарушения при ремонте дорог на миллиарды рублей. 

