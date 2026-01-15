Россиян предупредили, что грозит за кражу украшений с общественных елок

Снять с уличной елки пару блестящих шаров «на память» кажется безобидной историей, но с точки зрения закона это хищение, и дальше все зависит от обстоятельств. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

По словам эксперта, ключевой момент для квалификации — стоимость похищенного. Если она не превышает 2500 рублей, речь идет о мелком хищении (ст. 7.27 КоАП РФ). Наказание при этом вполне ощутимое — штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

Если же оценочная стоимость украшений выше 2500 рублей, наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ («Кража»). При этом, как отметил Халеян, цена «безделушки» в магазине и стоимость того же предмета как части официальной городской композиции — разные вещи. «В таких случаях почти всегда назначают экспертизу. Она учитывает не только розничную цену, но и затраты на монтаж, логистику, а также общий ущерб целостности оформления», — объяснил адвокат.

Он добавил, что несколько шаров, снятых с общественной елки, в совокупности могут легко набрать сумму, достаточную для возбуждения уголовного дела. Отдельный риск возникает, если вместе с сувениром пострадало оформление, например, само дерево, электрогирлянды, каркас. Тогда может встать вопрос о вандализме (ст. 214 УК РФ) или умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).

На практике, подчеркнул специалист, исход дела часто упирается в позицию муниципалитета как собственника и в поведение нарушителя. Смягчающими обстоятельствами могут стать явка с повинной, возмещение ущерба, раскаяние. Среди отягчающих он назвал, например, совершение правонарушения группой лиц.

«Нельзя относиться к общественному имуществу как к бесхозному. За украшением стоит бюджет, работа коммунальных служб и общее праздничное настроение горожан. Кража украшения — это правонарушение, последствия которого бывают тяжелыми. Судимость или административное наказание могут закрыть многие возможности в будущем, особенно для молодых людей», — предупредил адвокат.

