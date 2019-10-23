В НАТО отметили снижение уровня насилия в Сирии после соглашения США и Турции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/804/12245804/upload-AP_17047444949199-pic905-895x505-81973.jpg">

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Сирии значительно снизился уровень насилия благодаря соглашению США и Турции о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на 120 часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также по договору курдские вооруженные формирования должны покинуть 30-километровую буферную зону на границе Сирии и Турции.

«Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что «недавние события подчеркивают настоятельную необходимость политического урегулирования».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пенс заявил об уходе курдов из зон безопасности в Сирии

— Курды покинули зону безопасности в Сирии, сообщили СМИ

— Трамп назвал турецких военных и курдов в Сирии дерущимися во дворе детьми