В НАТО отметили снижение уровня насилия в Сирии после соглашения США и Турции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Сирии значительно снизился уровень насилия благодаря соглашению США и Турции о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на 120 часов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также по договору курдские вооруженные формирования должны покинуть 30-километровую буферную зону на границе Сирии и Турции.
«Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права», — заявил Столтенберг.
Он также отметил, что «недавние события подчеркивают настоятельную необходимость политического урегулирования».
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