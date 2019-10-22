Путин обсудил с Асадом договоренности с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В ходе телефонных переговоров лидеры Сирии и России обсудили положения меморандума о взаимопонимании, который был согласован по итогам переговоров Путина с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

Асад поддержали принятые турецкой и российской стороной решения, а также заявил о готовности сирийских пограничников к совместному патрулированию зоны близ территории военной операции.

Путин в разговоре с президентом Сирии назвал главной задачей меморандума — восстановление территориальной целостности Сирии.

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