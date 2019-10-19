Эрдоган оценил телефонные переговоры с Трампом
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Эрдоган написал в своем Twitter.
Турецкий лидер выразил удовлетворенность реализацией соглашений по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которые были достигнуты в ходе недавних переговоров Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса.
Эрдоган также отметил важность переговоров в укреплении двусторонних отношений США и Турции.
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