Эрдоган оценил телефонные переговоры с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Эрдоган написал в своем Twitter.

Турецкий лидер выразил удовлетворенность реализацией соглашений по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которые были достигнуты в ходе недавних переговоров Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса.

Эрдоган также отметил важность переговоров в укреплении двусторонних отношений США и Турции.

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