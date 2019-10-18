Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США

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Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Как стало известно, российская сторона предлагает перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.

Отмечается, что соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

До этого российская сторона сообщала о возможности принятия данного решения в связи с невыдачей виз США членам российской делегации, которые являются участниками комитета.

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