Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США
Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Как стало известно, российская сторона предлагает перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.
Отмечается, что соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.
До этого российская сторона сообщала о возможности принятия данного решения в связи с невыдачей виз США членам российской делегации, которые являются участниками комитета.
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