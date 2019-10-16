Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла дело против экс-президента Украины Петра Порошенко овозможном сокрытии финансов, которое было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката политика Илью Новикова.

Как отмечается, панамская прокуратура приняла решение о закрытии дела 3 октября текущего года.

Портнов заявлял, что связанные с Порошенко компании производят легализацию доходов, полученных преступным путем.

В прокуратуре заявили, что нет доказательств, подтверждающих причастность бывшего украинского лидера к легализации доходов.

Новиков отметил, что решение может быть обжаловано в панамском суде.

Известно также, что 13 октября правоохранители Панамы по заявлению адвокатов Порошенко зарегистрировали дело против Портнова «за подачу заведомо неправдивого заявления о совершении уголовного нарушения».

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