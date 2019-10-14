Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина
На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сaлмaном бин Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн. Видео публикует RT.
На видео слышно, как музыканты промахнулись по нотам, и гимн Российской Федерации стал напоминать неудачную импровизацию.
При этом Путин не подал виду, прослушав музыкальное приветствие со спокойным лицом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названы темы переговоров Путина в Саудовский Аравии
— На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев