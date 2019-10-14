Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/948/12755948/AP_19287441422653-pic905-895x505-51050.jpg">

На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сaлмaном бин Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн. Видео публикует RT.

На видео слышно, как музыканты промахнулись по нотам, и гимн Российской Федерации стал напоминать неудачную импровизацию.

При этом Путин не подал виду, прослушав музыкальное приветствие со спокойным лицом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы темы переговоров Путина в Саудовский Аравии

— На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев

— Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии