В МИД Турции отказались идти на диалог с правительством Асада
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о невозможности переговоров с действующим правительством Сирии. Об этом сообщает CNN turk.
«О чем мы можем разговаривать с людьми, которые убили миллион граждан Сирии?», — сказал он.
Министр добавил, что правительство президента Сирии Башара Асада не может объединить Сирию.
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