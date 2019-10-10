В МИД Турции отказались идти на диалог с правительством Асада

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о невозможности переговоров с действующим правительством Сирии. Об этом сообщает CNN turk.

«О чем мы можем разговаривать с людьми, которые убили миллион граждан Сирии?», — сказал он.

Министр добавил, что правительство президента Сирии Башара Асада не может объединить Сирию.

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