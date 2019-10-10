Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ (организация запрещена в России).
Об этом он написал в твиттере.
Он пояснил, что речь идет о террористах, известных как Beatles, известных казнями заложников посредством обезглавливания в Сирии.
По словам Трампа, их перевезли в охраняемое место, которое контролируют США.
«Они худшие из худших», - написал Трамп.
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