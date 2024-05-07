В ООН призвали Израиль прекратить эскалацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал израильское правительство остановить операцию в Рафахе и прекратить эскалацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«После убийства более чем 1100 израильтян при террористическом нападении ХАМАС 7 октября, после убийства более, чем 34000 палестинцев в Газе... неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?» — выступил генсек ООН.

Он также призвал открыть контрольно-пропускные пункты «Керем-Шалом» и «Рафах», чтобы улучшить ситуацию в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Израиля начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм КПП «Рафах» и остановила его работу. Сообщается, что войска и танки ЦАХАЛ вошли на территорию КПП с палестинской стороны, после чего через него прекратили пропуск машин с гумпомощью и пассажирами. На этом фоне МИД Иордании предупредил, что военная операция Израиля в Рафахе «предвещает катастрофические последствия».

Ранее глава ВОЗ заявил, что вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой.