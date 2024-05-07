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Российская спортсменка объяснила решение уйти в сборную Франции

Велогонщица Любимова о смене гражданства: мы не могли оставаться в России

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Игорь Онучин/РИА Новости

Российская велогонщица Валерия Любимова объяснила, с чем было связано ее решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за национальную команду Франции. Ее слова приводит Le Parisien.

«Мы уехали из России, поскольку были не согласны со сложившейся ситуацией. Мы не могли оставаться. Я выбрала Францию, поскольку здесь все более организованно. В России все тренируются каждый сам по себе, а во Франции есть структуры, которые помогают добиваться серьезных результатов», — заявила Любимова.

Велогонщица начала свое выступление за французскую команду летом 2023 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Госдуме заявили, что не будет перемирия во время Олимпийских игр в Париже.

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