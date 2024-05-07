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В России прошел первый в истории турнир по армрестлингу на льду

В Санкт-Петербурге прошел турнир по армрестлингу на льду

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Всероссийская федерация армрестлинга

В Санкт-Петербурге состоялся первый в мировой истории турнир по армрестлингу на льду. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации армрестлинга (ВФА).

«4 мая 2024 года Северная столица стала свидетелем необычного спортивного события. ВФА провела зрелищный турнир прямо на льду в рамках региональных отборочных игр Офицерской хоккейной лиги», — говорится в сообщении федерации.

Уточняется, что участники состязались в трех весовых категориях среди мужчин. Кроме того, состоялись соревнования в абсолютной категории среди юниоров.

Финальный поединок среди профессионалов в абсолютной весовой категории прошел на льду «СКА Арены», за победу боролись петербуржец Борис Поска и москвич Сергей Червов. Победителем и обладателем денежного приза стал представитель столицы.

«Уверен, что армрестлинг на льду станет популярным не только в России, но и во всем мире! Благодаря этому десятки миллионов любителей хоккея узнают про армрестлинг и станут им заниматься», — заявил президент ВФА Тимур Усманов.

Стоит отметить, что это не первые соревнования по армрестлингу, проходящие в рамках программы игр ОХЛ. Так, в конце апреля состоялся турнир в Нижнем Новгороде.

Ранее чемпион мира Воевода рассказал, как понять, сможет ли человек заниматься армрестлингом.

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