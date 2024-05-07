На сайте Зеленского появилась петиция о приглашении войск стран Запада

Петицию о приглашении иностранных солдат на Украину зарегистрировали на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

В ней содержится просьба к каждой из стран — членов Европейского союза, Великобритании и США ввести свои войска на территорию страны.

Для рассмотрения прошения главой государства петиция должна набрать 25 тыс. голосов. На данный момент ее поддержали 25 человек.

До этого в Кремле заявили о необходимости реакции РФ на заявления об отправке войск на Украину.

Накануне в МИД РФ заявили вызванному послу Франции в России Пьеру Леви о деструктивной и провокационной линии страны. В российском дипведомстве связали вызов дипломата со «все более воинственными заявлениями» французского руководства и новыми данными о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины.

6 мая стало известно, что США не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер,

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.