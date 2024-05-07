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Женщина выписала родных из квартиры и продала ее из-за мошенников

В Белоруссии мошенники вынудили женщину выписать семью и продать квартиру

Гражданка Белоруссии продала квартиру и отдала мошенникам вырученные деньги. Об этом сообщает милиция Минска.

Аферисты связались с женщиной через мессенджер и от лица работника банка сообщили о готовности банковской карты. Пострадавшая удивилась и заявила, что не является их клиентом.

Позже с ней связалась «служба безопасности банка», для общения использовалась видеосвязь. По словам злоумышленников, неизвестные якобы взяли на нее несколько кредитов.

«Он заставил женщину установить приложение удаленного доступа, взять кредит и перевести деньги на специальный счет», – поделились в ведомстве.

Затем аферисты запугали пострадавшую и заявили, что ее квартира выставлена на продажу. Ей предложили поучаствовать в «операции», в рамках которой она выписала из квартиры родственников и продала жилье.

«Ее убедили, что сделка будет аннулирована, как только задержат преступников. Деньги она привезла в столицу и передала курьерам», – сообщается в публикации.

Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась к правоохранителям. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, злоумышленников ищут.

Ранее в Забайкалье «сотрудник ФСБ» обманул отца и дочь на семь миллионов рублей.

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