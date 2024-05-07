Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«7 мая около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого мэрия Белгорода сообщила, что Шебекино попало под обстрел. Жителей города призвали спуститься в подвал (укрытие).

Утром в Шебекино объявляли ракетную опасность. Власти призывали горожан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Также накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в регионе. До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.