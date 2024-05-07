Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России

Страны Европейского союза (ЕС) планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленный документ.

По информации издания, в случае одобрения санкций все попавшие под них суда не смогут заходить в порты ЕС и пользоваться услугами европейских компаний. В рамках инициативы Евросоюз хочет сократить доходы России, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары.

Отмечается, что планируемые ограничительные меры затруднят работу судов, например, при получении топлива, но все же выглядят менее серьезными, чем те, что применяет Министерство финансов США.

Одновременно с ними Евросоюз намерен усилить давление на несколько СПГ-проектов в России и запретить перевалку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

7 мая сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 млрд фунтов стерлингов, обходя санкции.

До этого сообщалось, что международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев направила в британский парламент письмо, в котором указала на неэффективность санкций «Большой семерки» в отношении поставок российской нефти.

Ранее стало известно, что более 50 организаций внесут в антироссийский список ЕС.