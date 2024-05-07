Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против судов, помогающих РФ обойти санкции

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленный документ.

По информации издания, в случае одобрения санкций все попавшие под них суда не смогут заходить в порты ЕС и пользоваться услугами европейских компаний. В рамках инициативы Евросоюз хочет сократить доходы России, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары.

Отмечается, что планируемые ограничительные меры затруднят работу судов, например, при получении топлива, но все же выглядят менее серьезными, чем те, что применяет Министерство финансов США.

Одновременно с ними Евросоюз намерен усилить давление на несколько СПГ-проектов в России и запретить перевалку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

7 мая сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 млрд фунтов стерлингов, обходя санкции.

До этого сообщалось, что международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев направила в британский парламент письмо, в котором указала на неэффективность санкций «Большой семерки» в отношении поставок российской нефти.

Ранее стало известно, что более 50 организаций внесут в антироссийский список ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами