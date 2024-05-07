В Тамбове школьницы провоцировали гостей ТЦ на конфликты и избивали

Подростков из Тамбова подозревают в том, что они провоцировали окружающих на драки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 17-летняя и 16-летняя девушки в январе текущего года следовали от торгового центра до остановки. В пути они избили двоих подростков.

Старшую из школьниц также обвиняют в том, что она, находясь в ТРЦ, нередко провоцировала конфликты с гостями. Во время споров она просила их выйти на улицу. Там подросток обвиняла пострадавших в том, чего они не делали, и избивала.

«Потерпевшими по делу признаны пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет», – сообщается в публикации.

В отношении девушек возбудили дело по статье о хулиганстве. Следователи смогли собрать все необходимые доказательства. Вскоре материалы направят в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Подмосковье молодой человек избил мать топором. В беседе с сыном женщина напомнила родственнику, что он нигде не работает и живет за ее счет. Мужчине слова родительницы не понравились, поэтому он ударил ее предметом несколько раз.

Ранее группа российских подростков избила душевнобольного юношу.