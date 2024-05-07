Россиянам рассказали, в каком возрасте надо отказаться от автомобиля

Людям, достигшим возраста 75 лет, за руль садиться категорически нельзя. Об этом сообщает osnmedia.ru со ссылкой на ведущего специалиста по геронтологии и гериатрии Юрия Конева.

«Я считаю, что предельный возраст, в котором человеку дозволено садиться за руль, не должен превышать 75 лет. Именно в это время у пожилого человека начинается старость и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события. Так что продлевать водительские права людям, достигшим такого возраста, категорически нельзя», — сказал врач.

По его словам, существует международно признанная квалификация возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми — с 75 до 89, а с 90 лет и выше — долгожителями.

До этого врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что водители, которые много времени проводят за рулем, могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за постоянного воздействия низкочастотных шумов от машины.

Врач пояснил, что низкочастотные шумы вызывают неприятные ощущения, поскольку они воздействуют на амигдалу — подкорковую область головного мозга, которая отвечает за реакции на стресс. В результате такой нагрузки у человека начинает вырабатываться большое количество адреналина и кортизола, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, врач-психотерапевт Евгений Фомин сообщил, что водителям с депрессией нельзя садиться за руль из-за сниженной скорости реакции. Фомин отметил, что состояние психики человека с депрессией может приводить к опасным ситуациям на дорогах. В связи с этим врач порекомендовал водителям с поставленным диагнозом пересесть на общественный транспорт.

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