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Собянин стихами Высоцкого ответил на вопрос о повышении своих заместителей

Мэр Москвы Собянин не ждет перехода своих заместителей на федеральный уровень

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос, ожидает ли он перехода кого-либо из своих заместителей на работу в федеральное правительство, словами из стихотворения Владимира Высоцкого, передает РИА Новости.

«Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю», — сказал мэр столицы.

7 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство слагает свои полномочия.

Кабинет Мишустина был утвержден 21 января 2020 года после отставки предыдущего правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Это связано с инаугурацией президента РФ Владимира Путина, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что уже 7 мая Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового главы правительства.

Ранее Собянин поздравил Путина после инаугурации.

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