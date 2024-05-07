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Зоозащитница собирается выпустить из приюта 150 собак из-за недостатка финансирования

Активистка из Нижнекамска грозится выпустить на улицы 150 ранее пойманных собак

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Pexels

Зоозащитница из Татарстана заявила о намерении выпустить из приюта в Нижнекамске 150 бездомных собак. Пост с ее заявлением появился 4 мая в группе благотворительного фонда «Ангел бережет» во «ВКонтакте».

Волонтер Эльвира Кутуева пытается получить выплаты от Исполкома Нижнекамского района, положенные ей по муниципальному контракту. Девушка требует 2 млн рублей, которые ждет еще с прошлого года, при этом долг по действующему контракту, по ее словам, достиг уже 1,9 млн рублей. Уже полтора месяца приют не получает никакой финансовой помощи.

Кутуева утверждает, что ресурсы приюта, в котором содержатся более 150 отловленных ранее собак, на исходе. Женщина пригрозила властям отпустить всех животных на волю 9 мая, так как из-за недостатка финансирования их скоро нечем будет кормить.

«Если в течение недели оплаты не будет, то мы будем вынуждены выпустить, в том числе агрессивных (их более 150…), держать собак в золотых клетках голодными противоречит 245 УК РФ», — написала активистка.

Она пожаловалась на бездействие главы Нижнекамска Рамиля Муллина и руководителя районного Исполкома Романа Булатова.

Ранее новые хозяева вернули в приют пса из-за его размера через полчаса после усыновления.

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