Уклонисты на Украине могут обезопасить себя, надев реалистичную «маску девушки»

Для уклонения от вручения повестки в общественных местах украинские мужчины могут приобрести реалистичные «маски девушек». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Маски продаются в украинских маркетплейсах по цене 13 900 гривен (около 32 тысяч рублей).

«Видимо, они нужны для выхода на улицу без опасения быть задержанным ТЦК», — отмечает «Страна.ua».

ТЦК – Территориальный центр комплектования, аналог военкомата.

До того с теми же целями (и по схожей цене) на Украине можно было купить «маску старика».

17 апреля 2024 года на Украине был принят закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В стране после этого участились случаи насильственного вручения повесток в общественных местах.

Так, 26 апреля во Львове мобилизовали волонтера, при этом свидетели утверждали, что военкомы были пьяны.

29 апреля сообщалось, что на Украине дальнобойщиков снимают с рейсов и отправляют в армию.

4 мая в Закарпатской области Украины у здания военкомата в городе Виноградов произошел конфликт жителей и военкомов, дело дошло до стрельбы.

Ранее на Украине мужчина получил год условно за съемки в TikTok вручения повесток.