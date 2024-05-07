Стало известно, какой картиной заинтересовался Путин по пути на инаугурацию

По пути на инаугурацию президент России Владимир Путин засмотрелся на картину «Музыкальный натюрморт» студентки Академии Сергея Андрияки Дарьи Веселовой. Об этом RT сообщили в академии.

Там пояснили, что работа была выполнена в 2014 году, когда Веселова училась на третьем курсе.

«Холст, масло, это не акварель, 60 на 70,5. Она экспонируется в коридорах Кремля в рамках выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели», — сказали в академии.

Собеседник отметил, что учебному заведению очень приятно экспонироваться в Кремле, а также приятно получать внимание главы российского государства к работам его учащихся.

«И в стенах этих экспонироваться, и интерес к работе, это безусловно», — добавил он.

До этого сообщалось, что в России открылся предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon, которые дебютировали на инаугурации Владимира Путина.

Ранее появились кадры президентского кортежа Путина по пути на инаугурацию в Кремль.