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Стало известно, какой картиной заинтересовался Путин по пути на инаугурацию

По пути на инаугурацию Путин засмотрелся на картину «Музыкальный натюрморт»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

По пути на инаугурацию президент России Владимир Путин засмотрелся на картину «Музыкальный натюрморт» студентки Академии Сергея Андрияки Дарьи Веселовой. Об этом RT сообщили в академии.

Там пояснили, что работа была выполнена в 2014 году, когда Веселова училась на третьем курсе.

«Холст, масло, это не акварель, 60 на 70,5. Она экспонируется в коридорах Кремля в рамках выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели», — сказали в академии.

Собеседник отметил, что учебному заведению очень приятно экспонироваться в Кремле, а также приятно получать внимание главы российского государства к работам его учащихся.

«И в стенах этих экспонироваться, и интерес к работе, это безусловно», — добавил он.

До этого сообщалось, что в России открылся предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon, которые дебютировали на инаугурации Владимира Путина.

Ранее появились кадры президентского кортежа Путина по пути на инаугурацию в Кремль.

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